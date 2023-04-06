Названы самые выносливые автомобили в 2023 году

Эксперты «Автотеки» (проект «Авито») выяснили, у каких брендов и моделей наиболее высокий средний пробег. Исследование основано на анализе данных о запросах истории автомобилей в первом квартале 2023 года, сообщили «Известиям» в пресс-службе сервиса онлайн-проверки автомобилей.

Самой выносливой моделью в исследовании «Автотеки» назван пикап Isuzu D-Max со средним пробегом 391 101 км. На втором месте — Volkswagen Transporter (378 996 км). Третью позицию занимает легковое семейство Toyota Carina E, известное своей стойкостью к коррозии (376 397 км).

Согласно исследованию «Автотеки», самый большой средний пробег в категории от четырех до семи лет отмечен у автомобилей марок «ГАЗ», Opel и Ctiroen. Среди конкретных моделей наибольший километраж показал Hyundai Accent — 235 010 км. В возрастной группе от года до трех лет наиболее высокий средний пробег отмечен у автомобилей бренда Datsun. На втором месте «ГАЗ», на третьем — Volkswagen. Среди «трехлеток» самый большой средний пробег у Kia Optima — 79 068 км.

31 марта представители национальной технологической инициативе (НТИ) «Автонет» рассказали «Известиям» о создании сервиса «Автошазам». Он будет оценивать состояние двигателя автомобиля по звуку. По словам разработчиков, искусственный интеллект адаптировали под характерные проблемные звуки транспортного средства: неполадки с турбонаддувом, клапанами, приводным ремнем, системой охлаждения, вентилятором охлаждения, кривошипно-шатунным механизмом.