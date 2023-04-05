Путин заявил о причастности третьих стран к терактам киевского режима

Президент России Владимир Путин заявил, что существуют все основания утверждать, что потенциал третьих стран задействован в подготовке терактов и диверсий, которые киевский режим организует на территории РФ. Об этом глава государства заявил в среду, 5 апреля, в ходе большого заседания Совета безопасности.

«Неонацисты и их пособники действуют не только на территории новых субъектов Федерации, но и совершают преступления в других регионах [России]. Есть все основания утверждать, что в подготовке таких диверсий и терактов задействован потенциал третьих стран, западных спецслужб», — сказал глава государства.

Глава государства отметил, что обстановка в новых российских регионах остается напряженной. По его словам, киевский режим «не щадит никого» и продолжает подвергать города и поселки новых регионов РФ ракетным ударам, артиллерийским и минометным обстрелам.

«Регулярно устраиваются теракты против представителей власти и правоохранительных органов, журналистов, общественных деятелей, преподавателей школ и вузов», — добавил Путин.

Президент указал, что ситуацией, сложившейся в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) и Запорожской и Херсонской областей ситуацией пытаются воспользоваться и криминальные элементы, в том числе наркоторговцы, организованная преступность и финансовые мошенники.

В связи с этим российский лидер поручил правоохранительным органам обеспечить максимальную безопасность жителей новых регионов.

«МВД, прокуратура, следственные комитеты и другие правоохранительные органы, а также спецслужбы должны сделать максимум для обеспечения безопасной жизни местного населения», — подчеркнул он.

Путин также потребовал жестко пресекать пропагандистскую деятельность неонацистов и их западных покровителей, а также разоблачать ложь и фейки, направленные на дестабилизацию новых регионов России.

Ранее, 4 апреля, председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Украина превратилась в террористическое государство посреди Европы благодаря США и Евросоюзу. Он указал, что киевский режим пытается запугать и уничтожить тех, кто говорит правду, и перечислил имена журналистов, на которых готовились покушения.

2 апреля в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре Санкт-Петербурга произошел теракт, погиб военный корреспондент Владлен Татарский, который проводил творческую встречу с аудиторией. Самодельное взрывное устройство было спрятано в статуэтку, которую участница мероприятия Дарья Трепова вручила военкору. Подозреваемая была задержана.

Национальный антитеррористический комитет заявил, что к теракту могут иметь отношение украинские спецслужбы и ФБК (внесен в реестр НКО-иноагентов и признан экстремистской организацией, деятельность которой в России запрещена). В Кремле подчеркнули, что Россия в очередной раз столкнулась с проявлением деятельности киевского режима.