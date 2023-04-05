Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин заявил о причастности третьих стран к терактам киевского режима
Мир
Супругу Карла III Камиллу впервые официально назвали королевой
Армия
Командир «Ахмата» оценил планы Киева по «захвату» Крыма
Мир
Херш заявил о прикрытии ЦРУ взрывов на СП «кораблем-призраком»
Мир
У главы Харьковской области прошли обыски по делу о хищении гумпомощи
Армия
ВС РФ ликвидировали более 400 боевиков ВСУ и наемников на донецком направлении
Мир
Захарова заявила о выделении США Киеву $35 млрд военной помощи с начала СВО
Общество
Путин заявил о важности интегрировать новые регионы в правовое пространство РФ
Общество
Суд арестовал бывшего главу подмосковного Воскресенска Болотникова за коррупцию
Мир
Лукашенко прибыл в Москву
Туризм
Турпоток из России в Израиль за первые три месяца 2023 года вырос на 241%
Политика
Путин назвал Сирию надежным партнером и союзником России
Мир
Ударная атомная подводная лодка США «Сан-Хуан» зашла в порт Кипра

Мужчина убил четверых детей топором в детсаду в Бразилии

0
Фото: REUTERS/Andressa Anholete
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Бразилии мужчина напал на детский сад, из-за его действий погибли четыре ребенка. Об этом сообщает издание The Mirror со ссылкой на правоохранительные органы в среду, 5 апреля.

Инцидент произошел утром в городе Блюменау на юге страны. Мужчина попал на территорию детсада, перепрыгнув через стену. Затем с помощью топора он начал наносить увечья детям — четыре ребенка погибли, а пятеро получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии.

Преступник сдался полиции сразу после содеянного. На данный момент следствием выясняются мотивы и наличие сообщников у злоумышленника. Здание учреждения оцеплено силовиками, воспитанники также находятся внутри. Родители стоят у детского сада в ожидании, когда им смогут передать детей.

Ранее, 27 марта, подросток в бразильском городе Сан-Паулу убил преподавателя, а также ранил троих учителей. Соболезнования выразили вице-президент страны Жералду Алкмин и губернатор Сан-Паулу Тарсизиу Гомес ди Фрейтас.

1 марта в Японии произошло нападение на учителя. Несколько преподавателей смогли схватить злоумышленника. Ученики не пострадали. Пострадавшего учителя госпитализировали. Позднее стало известно, что нападавшим является 17-летний подросток.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023