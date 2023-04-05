Мужчина убил четверых детей топором в детсаду в Бразилии

В Бразилии мужчина напал на детский сад, из-за его действий погибли четыре ребенка. Об этом сообщает издание The Mirror со ссылкой на правоохранительные органы в среду, 5 апреля.

Инцидент произошел утром в городе Блюменау на юге страны. Мужчина попал на территорию детсада, перепрыгнув через стену. Затем с помощью топора он начал наносить увечья детям — четыре ребенка погибли, а пятеро получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии.

Преступник сдался полиции сразу после содеянного. На данный момент следствием выясняются мотивы и наличие сообщников у злоумышленника. Здание учреждения оцеплено силовиками, воспитанники также находятся внутри. Родители стоят у детского сада в ожидании, когда им смогут передать детей.

Ранее, 27 марта, подросток в бразильском городе Сан-Паулу убил преподавателя, а также ранил троих учителей. Соболезнования выразили вице-президент страны Жералду Алкмин и губернатор Сан-Паулу Тарсизиу Гомес ди Фрейтас.

1 марта в Японии произошло нападение на учителя. Несколько преподавателей смогли схватить злоумышленника. Ученики не пострадали. Пострадавшего учителя госпитализировали. Позднее стало известно, что нападавшим является 17-летний подросток.