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Ученая заявила о вероятности возникновения новой отрасли в сельском хозяйстве

Ученая Теняева: если растения способны «говорить», то это открывает новые возможности для сельского хозяйства
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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Если растения реагируют по-разному на болезни, вредителей или нехватку воды, то это открывает огромные возможности для сельского хозяйства, благодаря чему может возникнуть целая новая отрасль. Об этом «Известиям» 5 апреля рассказала доцент кафедры защиты растений и плодоовощеводства Вавиловского университета Ольга Теняева.

Ранее в этот день СМИ опубликовали результаты исследования ученых из Тель-Авивского университета (Израиль), которые установили, что растения регулярно издают щелчки, распространяющиеся по воздуху на расстояние до одного метра, что теоретически позволяют им общаться между собой. При этом периодичность записанных голосовых сигналов менялось в зависимости от «стресса», который испытывают растения. В частности, подопытные кусты томатов и табака звали на помощь десятки раз в час, когда ученые надрезали им стебли, переставали поливать и даже заражали вирусом.

«Если растения реагируют по-разному на каждую болезнь, вредителя, или нехватку воды, то можно сделать программу, которая на основе звука будет регистрировать потребности посадки с помощью компьютера. Это может дать огромные возможности практического использования этого открытия, возникнет целая отрасль сельского хозяйства», — прокомментировала результаты исследования Теняева.

При этом она отметила, что еще в ХХ веке проводились исследования с помощью датчиков, когда к растению подносили огонь и оно звенело.

«Возможно, ученые из Израиля перепроверили данные, полученные тогда. Появилась более тонкая аппаратура для исследования растений и новые технологии, что дало новые результаты. Это не значит, что растение разумно. Это просто его реакция, которую удалось зафиксировать», — подчеркнула она.

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В конце марта сообщалось, что в Индии миколог из Калькутты (штат Западная Бенгалия) стал первым человеком в истории, который заразился грибковым заболеванием, считающимся смертельным для растений.

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