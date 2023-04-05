Макрон заявил о важности поддержания диалога с Китаем

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поддержание диалога с Китаем имеет большое значение, так как КНР может сыграть важную роль в конфликте на Украине из-за близких отношений с Россией. Об этом 5 апреля сообщила газета The Guardian.

По информации издания, французский лидер во время визита в Пекин отметил важность поддержания связей с китайской стороной. Он также указал, что РФ нельзя позволить вести эксклюзивный диалог с КНР.

«Мы слышим всё более громкие голоса, выражающие сильную обеспокоенность будущим отношений между Западом и Китаем, которые в той или иной форме приводят к выводу о наличии неизбежной спирали возрастающей напряженности», — сказал Макрон.

Французский лидер прибыл в Пекин ранее в этот день. Визит Макрона продлится с 5 по 8 апреля. Для него это третья официальная поездка в КНР.

До этого, 4 апреля, официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Пекин готов обсуждать политическое урегулирование украинского кризиса с ЕС. Она напомнила, что КНР не является участником военного конфликта на Украине, но подчеркнула, что Пекин твердо поддерживает мирное урегулирование кризиса и оказывает этому активное содействие.

Также в этот день глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась о миротворческой позиции Китая в урегулировании украинского конфликта. Она отметила, что европейские лидеры обеспокоены дружескими взаимоотношениями Москвы и Пекина, однако они надеются, что КНР сможет «обуздать» намерение РФ продолжать спецоперацию на территории Украины.

В феврале Китай опубликовал документ с позицией по политическому урегулированию ситуации на Украине. Среди основных пунктов — необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновление прямого диалога между Москвой и Киевом, а также призыв не допускать дальнейшей эскалации.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.