Эксперт Дандыкин оценил большие потери ВФУ под Красным Лиманом

Судя по потерям украинских сил на краснолиманском направлении, российская армия серьезно активизировала свои действия в этой точке линии боевого соприкосновения, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

«Мы оттуда отошли осенью и сейчас возвращаем утерянное. Наша задача на этом участке линии боевого соприкосновения — выйти к Красному Линаму, а оттуда — ударить во фланг и тыл украинским группировкам под Северском и Славянском», — объяснил эксперт.



Рост интенсивности боев хорошо иллюстрируют потери вооруженных формирований Украины (ВФУ). По данным Минобороны, 4 апреля ВФУ здесь потеряли 225 военнослужащих. Днем ранее они были в четыре с половиной раза меньше — до 50 боевиков.



Также на краснолиманском направлении 4 апреля были уничтожены три боевые бронемашины, САУ «Гвоздика» и гаубица Д-30. Российские ВКС, артиллерия и тяжелые огнеметные системы нанесли мощные удары по подразделениям противника в районах населенных пунктов Невское в ЛНР, Ямполовка и Григоровка в ДНР.



В зоне специальной военной операции 4 апреля российская армия вела активные наступательные действия на донецком и краснолиманских направлениях, а на остальных наносила удары по наиболее важным целям противника, сообщили в Минобороны России 4 апреля.



На всех стратегических направлениях 4 апреля ВФУ потеряли не менее 400 человек и 23 единицы военной техники, включая гаубицы, самоходные артиллерийские установки и бронеавтомобили. Кроме того, было уничтожено четыре склада с артиллерийскими боеприпасами — два в ДНР и по одному в Запорожской и Харьковской областях.



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