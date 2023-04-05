Реклама
Прямой эфир
Наука и техника
Мошенники начали предлагать деньги за оценки на Booking
Мир
Омбудсмен Львова-Белова расскажет об эвакуированных с Украины детях в СБ ООН
Мир
В сторону Израиля выпустили несколько ракет из сектора Газа
Мир
Трамп заявил о способности администрации Байдена спровоцировать третью мировую войну
Мир
Трамп заявил о предложении прокурора завершить дело о фальсификации документов до суда
Мир
Трамп заявил, что США «катятся в ад»
Мир
Глава Пентагона посетит Швецию в конце апреля для обсуждения членства страны в НАТО
Экономика
Число малых и средних предприятий в новых регионах достигнет 170 тыс.
Общество
Синоптики пообещали москвичам до 14 градусов тепла в среду
Мир
Первая леди США представит страну на коронации Карла III
Общество
Эксперт предрек жесткое противостояние при попытках выселения монахов УПЦ из Почаевской лавры
Мир
Посол РФ в Канаде потребовал от Трюдо осуждения убийств Татарского и Дугиной
Мир
Венгрия упрекнула НАТО в нарушении нейтралитета в ситуации вокруг Украины
Сюжет:

Эксперт Дандыкин оценил большие потери ВФУ под Красным Лиманом

0
Фото: Соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Судя по потерям украинских сил на краснолиманском направлении, российская армия серьезно активизировала свои действия в этой точке линии боевого соприкосновения, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

Со СВОим уставом: российская армия получит новые принципы ведения боев
Регламент действий войск изменят с учетом современных конфликтов и спецоперации на Украине

«Мы оттуда отошли осенью и сейчас возвращаем утерянное. Наша задача на этом участке линии боевого соприкосновения — выйти к Красному Линаму, а оттуда — ударить во фланг и тыл украинским группировкам под Северском и Славянском», — объяснил эксперт.

Рост интенсивности боев хорошо иллюстрируют потери вооруженных формирований Украины (ВФУ). По данным Минобороны, 4 апреля ВФУ здесь потеряли 225 военнослужащих. Днем ранее они были в четыре с половиной раза меньше — до 50 боевиков.

Также на краснолиманском направлении 4 апреля были уничтожены три боевые бронемашины, САУ «Гвоздика» и гаубица Д-30. Российские ВКС, артиллерия и тяжелые огнеметные системы нанесли мощные удары по подразделениям противника в районах населенных пунктов Невское в ЛНР, Ямполовка и Григоровка в ДНР.

В зоне специальной военной операции 4 апреля российская армия вела активные наступательные действия на донецком и краснолиманских направлениях, а на остальных наносила удары по наиболее важным целям противника, сообщили в Минобороны России 4 апреля.

На всех стратегических направлениях 4 апреля ВФУ потеряли не менее 400 человек и 23 единицы военной техники, включая гаубицы, самоходные артиллерийские установки и бронеавтомобили. Кроме того, было уничтожено четыре склада с артиллерийскими боеприпасами — два в ДНР и по одному в Запорожской и Харьковской областях.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Бить в состоянии: ВС РФ усилили атаки на краснолиманском направлении

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023