«Акрон» по пенальти победил «Локомотив» и вышел в финал Кубка России

Тольяттинский футбольный клуб «Акрон» в серии пенальти победил московский «Локомотив» во втором этапе четвертьфинала «Пути РПЛ» Кубка России и вышел в финал чемпионата. Об этом 14 марта сообщает «Спорт-Экспресс».

Основное время матча завершилось со счетом 1:1, однако в серии 11-метровых ударов «Акрон» вырвался вперед со счетом 7:6. «Локомотив» после поражения выбыл из турнира.

При этом отмечается, что московскому клубу грозит еще и техническое поражение, так как в матче участвовал Дмитрий Баринов, который не должен был появиться на поле из-за перебора желтых карточек. До этого он получил предупреждения в играх со «Спартаком» и должен был пропустить встречу с «Акроном», однако вышел на поле с капитанской повязкой.

Решение аннулировать итог игры также может Российской футбольный союз. На это у них есть 72 часа после окончания встречи.

Ранее, 1 марта, «Крылья Советов» сыграли вничью с «Динамо» и вышли в полуфинал «Пути РПЛ» Кубка России по футболу.