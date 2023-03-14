Женщина погибла в результате наезда автобуса на перекрестке в Ижевске
В Ижевске (Удмуртия) в результате наезда пассажирского автобуса погибла женщина-пешеход. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД по республике.
Наезд произошел 14 марта в 15:35 на пересечении улиц Ленина и Максима Горького. Предварительно установлено, что 50-летний водитель автобуса «ЛиАЗ» при повороте налево сбил женщину, пересекавшую дорогу по переходу, но на запрещающий сигнал светофора, пишет ИА «Сусанин».
В результате женщина получила серьезные травмы и была доставлена в больницу, где позднее скончалась, пишет Udm-info.ru. Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, погибшей было 86 лет.
12 марта во дворе одного из домов в Якутске погрузчик, занимавшийся уборкой снега, наехал на женщину 1956 года рождения. Пенсионерка погибла.