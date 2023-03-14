Подготовка к прохождению паводка началась в Нижнем Тагиле

На территории Нижнего Тагила началась подготовка к пропуску паводковых вод. Тему половодья обсудили на совещании в мэрии, сообщает 14 марта пресс-центр городской администрации.

Как рассказал директор ООО «Водоканал-НТ» Вячеслав Таран, специалисты уже проверили техническое состояние гидросооружений, находящихся у предприятия в эксплуатации, и пришли к выводу об их готовности к предстоящему паводку. Ведется постоянный мониторинг уровня воды на Черноисточинском и Выйском прудах, организованы замеры снежных покровов.

«Паводковые шандоры закрыты, понемногу будем открывать. Снег рыхлый, по объему его прилично, но всё будет зависеть от скорости таяния. Критической ситуации не предвидится», — заявил глава предприятия.

Как уточняет ТагилСити.ру, к прохождению паводка также готова поисково-спасательная и другие службы города.

13 марта сообщалось, что в Саратовской области в результате паводка затопило порядка 500 домов. В связи с резким подъемом воды введен режим повышенной готовности.