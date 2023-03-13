Почти 500 домов затопило из-за паводка в Саратовской области

В Саратовской области уровень реки Медведица в Петровском районе поднялся до 3,8 м. Из-за этого 490 домов оказались затоплены. Об этом в воскресенье, 13 марта, рассказал в своем Telegram-канале заместитель председателя правительства региона Павел Мигачев.

В связи с резким подъемом воды был введен режим повышенной готовности. Жителей населенного пункта по желанию эвакуировали, подготовлены пункты временного размещения.

«На данный момент эвакуировано 20 жителей города, из них 10 детей — к родственникам (при необходимости — с домашними животными)», — говорится в сообщении Мигачева.

В октябре прошлого года на Камчатке из-за обильных дождей произошел подъем воды в реке Большая Воровская, в результате чего почти полностью оказалось затоплено село Соболево. Уровень воды в реке превысил 3,5 м, было затоплено 90% придомовых территорий и жилых домов.

7 марта город Владивосток залило кипятком и затянуло паром из-за аварии на теплотрассе. Река кипятка образовалась на Новоивановской улице, на Луговой площади разлилось горячее озеро, 30 тыс. жителей остались без горячей воды и отопления.