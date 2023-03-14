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В Wildberries назвали фейком информацию о закрытии пунктов выдачи

В Wildberries заявили, что информация о забастовке пунктов выдачи товаров — фейк
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Информация о закрытии пунктов выдачи товаров Wildberries в рамках забастовки не соответствует действительности. Об этом 14 марта заявили «Известиям» в компании, комментируя ряд подобных сообщений.

Ранее во вторник появилась информация, что владельцы пунктов выдачи заказов (ПВЗ) пытались пройти в главный офис компании, а также намерены в среду объявить забастовку и не выйти на работу. Сообщалось, что владельцы ПВЗ недовольны тем, что штрафы за брак и утерянные товары списываются с них.

В Wildberries подчеркнули, что пункты выдачи заказов продолжают работу в стандартном режиме.

«Сегодня в офис пришли порядка 10–15 человек в сопровождении желтых телеграм-каналов, которые назвали себя представителями партнерских пунктов выдачи, но отказались предоставлять свои данные как нам, так и сотрудникам правоохранительных органов, которых мы пригласили в офис», — заявили в компании.

Там предположили, что эти люди могли и не быть партнерами компании, так как их личности не установлены.

«Телеграм-каналы раздули из мухи слона и представили это как «бунт» или «штурм» партнеров, но они представляют лишь 0,1% от их общего количества», — подчеркнули в Wildberries.

В компании добавили, что меры безопасности на фоне подмены товаров усилены. Некоторые недобросовестные покупатели или менеджеры ПВЗ меняют товары на дешевые аналоги или товары без маркировки.

«Чтобы этого не происходило, менеджеры пунктов выдачи при возврате товара должны их проверять. Поэтому мы ввели дополнительную защиту наших продавцов от подмен. Ожидаем, что благодаря этим мерам доля мошенничеств снизится в несколько раз», — пояснили в Wildberries.

При этом в компании заявили, что с теми, кто пытается сорвать работу офиса, сотрудничество может быть приостановлено в целях безопасности,.

Дневной надзор: маркетплейсы обяжут проверять товары до продаж
Позволит ли это ликвидировать фальсификат и контрафакт на онлайн-площадках

Ранее, 10 марта, сообщалось, что маркетплейсы обяжут контролировать работу продавцов и проверять подлинность товаров, которые они допускают на свои площадки. Этот вопрос уже обсуждают на базе Общественного совета при Роспотребнадзоре, рассказали «Известиям» в службе.

Новый подход поможет решить проблему с контрафактной и нелегальной продукцией.

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