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Президент Путин заявил, что в России идет тенденция на повышение уровня зарплат

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В России идет тенденция на повышение уровня зарплат. Об этом 14 марта заявил президент России Владимир Путин в ходе общения с рабочими Улан-Удэнского авиационного завода.

«У нас произошло небольшое снижение и уровня реальной заработной платы, и реальных доходов населения — на 1% в первом и во втором случаях», — признал Путин.

Однако тенденция, по его словам, в настоящее время на повышение доходов населения. Кроме того, президент отметил, что безработица в России продолжает снижаться.

«Безработица оказалась на исторически минимальном уровне <...> — 3,6%», — указал российский лидер.

В то же время, по его словам, в России есть дефицит специалистов в оборонно-промышленном комплексе. В связи с этим уровень заработной платы в данном секторе должен стать более привлекательным, добавил Путин.

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В начале марта глава Минтруда Российской Федерации Антон Котяков рассказал, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России со следующего года будет больше прожиточного минимума на 17%.

В январе Путин поставил задачу добиться в 2023 году роста реальных зарплат, снижения бедности, а также увеличения рождаемости и продолжительности жизни.

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