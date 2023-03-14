Фургон врезался в поезд на железнодорожном переезде в Дзержинске
В Дзержинске (Нижегородская область) фургон врезался в грузовой поезд, пересекавший железнодорожный переезд. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
Инцидент произошел утром 14 марта на переезде возле дома № 21 по Игумновскому шоссе. Автомобиль Ford Transit на большой скорости врезался в движущийся грузовой поезд.
Водитель фургона был направлен на медосвидетельствование, уточняет ИА «НьюсНН». Более подробная информация о его состоянии не приводится.
«Обстоятельства и причины столкновения устанавливаются. Транспортная прокуратура проверит обстоятельства происшествия, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении ведомства.
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