Двое взрослых и двое детей погибли в ДТП с поездом в Забайкалье
В Забайкальском крае легковой автомобиль столкнулся с пассажирским поездом, в результате чего погибли четыре человека, в том числе двое детей. Об этом 13 января сообщил источник «Известий».
Уточняется, что инцидент произошел в Хилокском районе Забайкальского края.
3 января ДТП с участием электрички произошло в подмосковной Ивантеевке. Как стало известно «Известиям», на переезде между станциями Ивантеевка и Детская такси столкнулось с электричкой, в результате чего погибли два человека. По словам очевидцев, такси «протаранило» середину поезда.