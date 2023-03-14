Реклама
Прямой эфир
Общество
Инвалида из Челябинска не пустили на борт самолета из-за электропривода в коляске
Спорт
«Локомотиву» грозит техническое поражение в матче с «Акроном» в Кубке России
Политика
Путин выразил уверенность в совершении терактов на СП «на государственном уровне»
Экономика
Moody’s ухудшило прогноз по банковской системе США
Общество
Путин призвал добиться улучшения экологической ситуации на Дальнем Востоке
Общество
Минпромторг получил обращения по работе владельцев ПВЗ Wildberries
Спорт
ФИФА объявила о новом формате чемпионата мира с 48 сборными
Мир
Командующий Объединенной группировкой войск Армении и России снят с должности
Политика
Песков заявил об отсутствии обсуждений в Кремле второй волны мобилизации
Спорт
«Металлург» выиграл у «Автомобилиста» и прошел в четвертьфинал Кубка Гагарина
Общество
Санитарная авиация «Ростеха» лишилась статуса единственного оператора санавиации в РФ
Мир
Президент Сирии Асад прибыл в Москву

Инвалида из Челябинска не пустили на борт самолета из-за электропривода в коляске

0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Житель Челябинска Иван Вершок не смог попасть на свой рейс и был вынужден провести 12 часов в столичном аэропорту Шереметьево из-за того, что на его коляске был электропривод. В беседе с «Известиями» Иван рассказал, что до Москвы долетел без проблем, а вот на обратном пути его просто не пустили в самолет.

По его словам, он купил билет на рейс авиакомпании «Победа», успешно прошел пункт проверки, но у стойки регистрации ему отказали в перевозке.

«В Шереметьево меня привезли друзья. Мне пришлось их отпустить, потому что там очень дорогая парковка. <...> Специалист по коляскам выяснял у меня, откуда аккумуляторы, где я их покупал, какие параметры и так далее. По итогу мне отказали в перевозке. Причина — большая емкость аккумулятора», — сказал Иван.

Он попросил у сотрудника авиакомпании официальный отказ по билету. Однако ему порекомендовали отправлять запрос через сайт. Деньги за билет Ивану до сих пор не вернули.

Домой мужчина смог улететь рейсом другой авиакомпании. До вылета он был вынужден провести много часов в аэропорту.

«Всё это время я катался по аэропорту и боялся что-либо поесть, потому что знаю, что захочу в туалет. Это для меня проблема», — добавил он.

Минутное дело: выплаты за задержки рейсов хотят сделать автоматическими
Почему сейчас большинство россиян не требуют компенсаций от авиакомпаний

Инвалид обратился в прокуратуру. Следователи уже начали проверку.

В пресс-службе авиаперевозчика «Известиям» сообщили, что компания находится на связи с недопущенным на рейс пассажиром и уже обсудила с ним сложившуюся ситуацию.

«В ходе нашего разговора мы еще раз проговорили, что допустимая емкость аккумулятора инвалидной коляски для безопасного провоза на борту воздушного судна составляет 300Wh в соответствии с правилами перевозки опасных грузов ИАТА и другими международными стандартами», — сказала представитель пресс-службы Наталья Макарова.

Она добавила, что после инцидента авиакомпания проработает более гибкий подход к сопровождению клиентов и будет более подробно информировать пассажиров с ограниченными возможностями о правилах перелета.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023