Инвалида из Челябинска не пустили на борт самолета из-за электропривода в коляске

Житель Челябинска Иван Вершок не смог попасть на свой рейс и был вынужден провести 12 часов в столичном аэропорту Шереметьево из-за того, что на его коляске был электропривод. В беседе с «Известиями» Иван рассказал, что до Москвы долетел без проблем, а вот на обратном пути его просто не пустили в самолет.

По его словам, он купил билет на рейс авиакомпании «Победа», успешно прошел пункт проверки, но у стойки регистрации ему отказали в перевозке.

«В Шереметьево меня привезли друзья. Мне пришлось их отпустить, потому что там очень дорогая парковка. <...> Специалист по коляскам выяснял у меня, откуда аккумуляторы, где я их покупал, какие параметры и так далее. По итогу мне отказали в перевозке. Причина — большая емкость аккумулятора», — сказал Иван.

Он попросил у сотрудника авиакомпании официальный отказ по билету. Однако ему порекомендовали отправлять запрос через сайт. Деньги за билет Ивану до сих пор не вернули.

Домой мужчина смог улететь рейсом другой авиакомпании. До вылета он был вынужден провести много часов в аэропорту.

«Всё это время я катался по аэропорту и боялся что-либо поесть, потому что знаю, что захочу в туалет. Это для меня проблема», — добавил он.

Инвалид обратился в прокуратуру. Следователи уже начали проверку.

В пресс-службе авиаперевозчика «Известиям» сообщили, что компания находится на связи с недопущенным на рейс пассажиром и уже обсудила с ним сложившуюся ситуацию.

«В ходе нашего разговора мы еще раз проговорили, что допустимая емкость аккумулятора инвалидной коляски для безопасного провоза на борту воздушного судна составляет 300Wh в соответствии с правилами перевозки опасных грузов ИАТА и другими международными стандартами», — сказала представитель пресс-службы Наталья Макарова.

Она добавила, что после инцидента авиакомпания проработает более гибкий подход к сопровождению клиентов и будет более подробно информировать пассажиров с ограниченными возможностями о правилах перелета.