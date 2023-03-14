Реклама
Прямой эфир
Общество
Инвалида из Челябинска не пустили на борт самолета из-за электропривода в коляске
Спорт
«Локомотиву» грозит техническое поражение в матче с «Акроном» в Кубке России
Политика
Путин выразил уверенность в совершении терактов на СП «на государственном уровне»
Экономика
Moody’s ухудшило прогноз по банковской системе США
Общество
Путин призвал добиться улучшения экологической ситуации на Дальнем Востоке
Общество
Минпромторг получил обращения по работе владельцев ПВЗ Wildberries
Спорт
ФИФА объявила о новом формате чемпионата мира с 48 сборными
Мир
Командующий Объединенной группировкой войск Армении и России снят с должности
Политика
Песков заявил об отсутствии обсуждений в Кремле второй волны мобилизации
Спорт
«Металлург» выиграл у «Автомобилиста» и прошел в четвертьфинал Кубка Гагарина
Общество
Санитарная авиация «Ростеха» лишилась статуса единственного оператора санавиации в РФ
Мир
Президент Сирии Асад прибыл в Москву
Сюжет:

Российскому солдату чудом удалось спастись от дрона ВСУ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский военнослужащий чудом выжил от удара дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за его неправильной сборки. О проблеме украинских БПЛА на фронте рассказал офицер 150-й мотострелковой дивизии с позывным Рысь в беседе с военным корреспондентом «Известий» Валентином Трушиным во вторник, 14 марта.

В Покровском районе ДНР, в Марьинке, один из таких беспилотников прилетел бойцу в бок. Офицер рассказал, что от гибели военнослужащего спасла только некорректная сборка дрона: второй провод, который должен был быть припаян к взрывному устройству, оказался оторван.

«Боеприпас был чуть меньше пачки сигарет, небольшой. Самопал с фабричным связан это был — какой-то фабричный, а приделан как самопал. По нему самому видно, что конструктор с «Алиэкспресса» заказывали. Он там стоит порядка 2,5 или 3 тыс. рублей», — заявил офицер с позывным Рысь.

Боец отметил, что количество украинских FPV дронов значительно увеличилось и стало острой проблемой на передовой. Теперь беспилотники используют не только для атаки по бронированной технике, но и по российским солдатам.

На вопрос о том, как можно спастись от дрона, он посоветовал бежать в укрытие. По его словам, БПЛА летит настолько быстро, что других вариантов выжить нет.

Работа на высоте: как российские дроны уничтожают артиллерию ВФУ
С начала марта противник лишился более 80 реактивных систем и гаубиц

Ранее, 13 марта, боец с позывным Испанец рассказал «Известиям», что в зоне боевых действий всё больше внимания стало уделяться воздушному пространству и технике, работающей в нем. Он также добавил, что в качестве противодействия военной активности в центре подготовки подразделения «Эспаньола» разрабатываются системы «Питон» и «Купол», которые применяются для борьбы с БПЛА.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023