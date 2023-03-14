Российскому солдату чудом удалось спастись от дрона ВСУ

Российский военнослужащий чудом выжил от удара дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за его неправильной сборки. О проблеме украинских БПЛА на фронте рассказал офицер 150-й мотострелковой дивизии с позывным Рысь в беседе с военным корреспондентом «Известий» Валентином Трушиным во вторник, 14 марта.

В Покровском районе ДНР, в Марьинке, один из таких беспилотников прилетел бойцу в бок. Офицер рассказал, что от гибели военнослужащего спасла только некорректная сборка дрона: второй провод, который должен был быть припаян к взрывному устройству, оказался оторван.

«Боеприпас был чуть меньше пачки сигарет, небольшой. Самопал с фабричным связан это был — какой-то фабричный, а приделан как самопал. По нему самому видно, что конструктор с «Алиэкспресса» заказывали. Он там стоит порядка 2,5 или 3 тыс. рублей», — заявил офицер с позывным Рысь.

Боец отметил, что количество украинских FPV дронов значительно увеличилось и стало острой проблемой на передовой. Теперь беспилотники используют не только для атаки по бронированной технике, но и по российским солдатам.

На вопрос о том, как можно спастись от дрона, он посоветовал бежать в укрытие. По его словам, БПЛА летит настолько быстро, что других вариантов выжить нет.

Ранее, 13 марта, боец с позывным Испанец рассказал «Известиям», что в зоне боевых действий всё больше внимания стало уделяться воздушному пространству и технике, работающей в нем. Он также добавил, что в качестве противодействия военной активности в центре подготовки подразделения «Эспаньола» разрабатываются системы «Питон» и «Купол», которые применяются для борьбы с БПЛА.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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