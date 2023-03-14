Три человека погибли в результате ДТП с микроавтобусом в Чечне
В Чечне столкнулись микроавтобус и легковая машина, погибли три человека, среди которых один ребенок. Как выяснили «Известия», авария произошла во вторник, 14 марта, в Урус-Мартановском районе.
«В результате аварии пострадали пять человек», — уточнил собеседник издания.
Обстоятельства в настоящее время устанавливаются.
13 марта под Брянском на трассе минивэн Mercedes-Benz Vito выехал за пределы проезжей части и врезался в столб. 39-летний водитель и его 34-летний пассажир получили различные травмы.