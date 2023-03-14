Два человека пострадали при столкновении авто со столбом под Брянском

В Брянском районе в результате столкновения минивэна со столбом пострадали два человека. Об этом сообщает УМВД России по региону.

Авария произошла 13 марта на 21-м км дороги обход Брянска от трассы Р-120. Предварительно установлено, что 39-летний водитель минивэна Mercedes-Benz Vito выехал за пределы проезжей части и врезался в электроопору.

В результате ДТП водитель и его 34-летний пассажир получили различные травмы, пишет NASHBRYANSK.RU. Медики оказали пострадавшим помощь и назначили амбулаторное лечение.

13 марта сообщалось, что на трассе в Ставропольском крае столкнулись грузовая «Газель» и легковой автомобиль «ВАЗ». Пострадали четыре человека, находившиеся в легковушке.