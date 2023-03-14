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В МИДе заявили о желании Запада вытеснить Россию с африканских рынков

Посол Озеров: Запад хочет вытеснить Россию из Африки для сохранения монополии
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Фото: AP/Sunday Alamba
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Запад хочет вытеснить Россию с африканских рынков, чтобы сохранить свою монополию. Об этом 14 марта заявил посол по особым поручениям МИД Российской Федерации, руководитель секретариата Форума партнерства Россия – Африка Олег Озеров.

Он отметил, что через политические предлоги Запад пытается вытеснить Россию из Африки, но на самом деле преследует прагматические экономические цели.

«Недопущение ее (России. — Ред.) на эти рынки с целью сохранения своей монополии и политического и экономического доминирования», — сообщил он в ходе Международного форума «Россия – Африка: кооперация как путь к устойчивому развитию».

Дипломат подчеркнул, что Москва предлагает странам Африки равноправное партнерство, и в ходе второго саммита России – Африка будут приняты политическая декларация и совместный план действий для обеспечения партнерства.

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В феврале замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что Запад значительно усилил прессинг на африканские страны с начала проведения Россией спецоперации на Украине.

В том же месяце профессор ГУУ Евгений Смирнов заявил, что страны Африки в ближайшие годы будут всё больше сближаться в экономическом сотрудничестве с Россией.

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