Стая бездомных собак терроризирует жителей центра Биробиджана

В центре Биробиджана не дает прохода горожанам стая бездомных собак. Бродячие животные оккупировали территорию в районе улиц Пушкина и Миллера, где ранее был стадион снесенной сейчас школы. Об этом ИА EAOMedia рассказали сами местные жители. Страдают от лая собак те, кто живет в домах неподалеку.

Агентство направило видеоматериалы и жалобу в городскую администрацию. Документ передан на рассмотрение в местное управление ЖКХ.

Сейчас в Биробиджане реализуется программа «Отлов. Стерилизация. Вакцинация. Выпуск». Подрядная организация работает по заявкам управления ЖКХ и мэрии города.

В компании утверждают, что используют щадящие методы отлова бездомных животных, собак помещают в теплые вольеры. Ветврачи проводят их осмотр каждые три дня. На волю отпускают только тех собак, которые не проявляют агрессию.

Власти города планируют нарастить объемы по отлову бродячих животных.

Ранее, 28 февраля, сообщалось, что следственные органы проводят проверку после появления в СМИ информации о нападении бездомной собаки на женщину в Биробиджане.

Также сообщалось о возбуждении уголовного дела по статье «Халатность» после нападения бродячих собак на восьмилетнего мальчика и 12-летнюю девочку в Биробиджане.

