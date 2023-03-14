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Восточный прогресс

Спортивный журналист Константин Алексеев — об участии футбольной сборной России в чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации
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Сборная России выступит на чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (ЦАФА) в июне, сообщили в федерации футбола Таджикистана. Российский футбольный союз (РФС) подтвердил контакты, а пока участие нашей команды согласовывают с ФИФА. В турнире точно сыграют Таджикистан, Иран, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан, Афганистан и, возможно, Китай или Таиланд. Результаты матчей пойдут в рейтинг ФИФА, а спонсировать турнир, возможно, будет российская компания.

Пресс-служба сборной Таджикистана 13 марта выступила хедлайнером, сообщив об участии национальной команды России в первом чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации. Предусмотрено восемь соискателей трофея — две группы по четыре сборные, победители квартетов встретятся в финале. В ЦАФА входят Афганистан, Иран, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан. Первая wild card уходит РФС, вторая будет предоставлена кому-то из АФК. По данным «Известий», сейчас главные претенденты — Китай и Таиланд.

В нашем футбольном союзе громкую новость пока комментируют осторожно: «В данный момент обсуждаются возможность и условия выступления российской национальной команды в этом турнире». Однако по уверенности официального спикера из Таджикистана можно предположить, что переговоры находятся в финальной стадии.

И я не очень понимаю скептическую реакцию на эту информацию — неинтересно, мол, не тот уровень. Такое впечатление, что некоторые болельщики никак не осознают, что происходит в мире. Словно заснули, завтра проснутся, включат телевизор — там наши клубы в Лиге чемпионов, а сборная — на ЧМ.

Напомню, что УЕФА и ФИФА отправили Россию в бессрочный бан — вернуться в официальные соревнования можем как через неделю, так и, условно, лет через десять. С того момента наших парней приняли у себя Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Теперь ждем матчей с участником ЧМ-2022 Ираном и первую домашнюю встречу — с Ираком в Санкт-Петербурге. Только так и можно выходить из изоляции — шаг за шагом двигаясь вперед.

Участие в официальном международном старте под эгидой Азиатской футбольной конфедерации, за который еще и начисляются рейтинговые баллы ФИФА, — это прорыв на пути возвращения в большой футбол.

Международная федерация фехтования допустила россиян до соревнований, включая отбор к Олимпиаде, пошли разговоры об участии хоккейной сборной в ЧМ-2024, команда Валерия Карпина должна сыграть на турнире ЦАФА — это все звенья одной цепи. Соперники перестают шарахаться от наших спортсменов, поединки с ними вновь становятся нормой.

Уверен, что и с футбольной точки зрения участие сборной России в июньском турнире станет полезным. Не нужно себя обманывать — мол, это сногсшибательный чемпионат, о таком мы мечтали всю жизнь. Но это намного лучше, чем ничего. По нынешним условиям — максимум, способный выжать РФС. Уверен, что и этот летний старт дается функционерам потом и кровью. Международное давление пока никто не отменял.

Сборной важно оставаться боеспособным коллективом, который не придется когда-то строить с нуля. Футболистам полезно не только вариться в соку внутренних соревнований, но и выступать на международной арене, пусть даже это не уровень Испании с Германией. А статус турнира, где есть финальный матч и на кону трофей, обязательно поднимет мотивацию.

Автор — ​руководитель отдела футбола «Спорт-Экспресса»

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора

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