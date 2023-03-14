Заболеваемость ОРВИ снизилась в Карелии на 21,4% за неделю

За минувшую неделю в Карелии зарегистрировали снижение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) на 21,4%. В республике нет выявленных случаев гриппа.

Всего в Карелии зафиксировано свыше 5,7 тыс. случаев заболевания, причем 2,8 тыс. заболевших проживают в Петрозаводске. Об этом сообщает ИА «Карелinform». У 840 человек диагностировали коронавирусную инфекцию, уровень заболеваемости за неделю снизился на 15,4%.

В школах и детских садах карантин не вводился.

Ранее в этот день сообщалось о снижении заболеваемости ОРВИ в Липецкой области на 30%. Сотрудники Роспотребнадзора объяснили ситуацию низкой обращаемостью граждан в медицинские учреждения в праздничные дни.