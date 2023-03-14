Заболеваемость ОРВИ снизилась в Липецкой области за неделю на 30%

В Липецкой области отметили снижение количества подтвержденных случаев острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) на 30% за неделю. Об этом сообщает LipetskMedia со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

В регионе заболели почти 5,8 тыс. человек. У 22 пациентов диагностировали грипп. Порядка 53,3% заболевших — это дети в возрасте до 14 лет. На территории Липецка заболели почти 3,6 тыс. человек.

В Роспотребнадзоре считают, что снижение заболеваемости может быть связано с низкой обращаемостью граждан в медицинские учреждения в праздничные дни. Об этом пишет GOROD48.

Неделей ранее рост заболеваемости ОРВИ был зарегистрирован в Приморском крае. Во Владивостоке уровень заболеваемости превысил эпидемический порог на 75,2%.