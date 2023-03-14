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Молдавия попросила Приднестровье передать подозреваемых в подготовке теракта

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Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza
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Кишинев просит власти Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) передать для проведения допроса задержанных по подозрению в подготовке теракта. Об этом 14 марта заявили в бюро, которое отвечает в молдавском правительстве за вопросы по урегулированию отношений с Тирасполем, пишет агентство ТАСС.

«Кишинев попросил от Тирасполя предоставить подробную информацию об этом инциденте и передать задержанных лиц под ответственность правоохранительных органов страны для проведения следственных мероприятий в соответствии с положениями действующего законодательства», — сообщили в ведомстве.

Ранее, 10 марта, министерство иностранных дел ПМР направило в Совет Безопасности ООН письмо от имени президента Вадима Красносельского с просьбой начать обсуждение предотвращенного теракта на территории республики.

«Мы будем обращаться к Украине с требованием дать разъяснение»
Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев — о попытке теракта в Тирасполе и причастности к этому разных стран

Накануне министерство госбезопасности ПМР сообщило о том, что в Приднестровье предотвращено покушение на ряд должностных лиц республики. Глава МИД республики Виталий Игнатьев заявил, что покушение готовилось в том числе на Красносельского.

Согласно материалам министерства госбезопасности ПМР, организатор теракта в Тирасполе должен был получить $2,5 тыс. от Службы безопасности Украины (СБУ) за его исполнение. В качестве организатора назван Вячеслав Кисничан. Кроме того, отмечается, что если бы террористы добились успеха, то радиус поражения от взрыва составил бы 400 м.

23 февраля Минобороны России сообщило, что киевский режим активизировал подготовку к вторжению в Приднестровье: у границ республики заметили значительное скопление личного состава и военной техники националистов.

В свою очередь глава МИД республики Виталий Игнатьев в разговоре с «Известиями» назвал целью планировавшегося теракта подрыв системы госуправления.

На фоне этих сообщений пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что киевский режим и Запад способны на различного рода провокации в регионе. Также Москва предостерегла США, страны НАТО и власти Украины от авантюрных шагов в отношении Приднестровья.

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