Движение машин закрыли на двух мостах из-за паводка в Рязанской области

Два наплавных моста закрыли для автомобилей в Шацком районе Рязанской области. Об этом сообщает РИА «7 новостей» со ссылкой на администрацию муниципалитета.

Речь идет о мостах через реку Цна на дорогах Польное Ялтуново — Лесное Ялтуново и Купля — Выша. Передвигаться по переправам могут только пешеходы. В штатном режиме продолжает работу мост в селе Старочернеево.

В четырех районах Рязанской области зарегистрировано подтопление приусадебных участков из-за подъема воды в реках. В Поплевино затоплено 50 участков, в Ряжске — 74 участка. В Ряжском районе в зоне подтопления оказались шесть улиц, в пункты временного размещения направили пять человек, пишет 62INFO.ru.

Из-за подъема воды в реке Пара затоплен участок протяженностью 50 м у населенного пункта Красная Звезда в Сараевском районе. Движение закрыто для легкового транспорта.

Ранее сообщалось, что в Ульяновской области в результате паводка утонули 600 овец.