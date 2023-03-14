Частный сектор подтопило в Ульяновске во время паводка
Несколько участков подтопило во время паводка в частном секторе села Луговое в Ульяновске. Об этом сообщает ulpravda.ru со ссылкой на заместителя главы города Александра Болдакина.
Подтопление был зарегистрировано в ночь на 14 марта. На текущий момент рабочие отсыпали песчаную дамбу длиной 95 м и высотой около 40 см, которая отсекает талую воду, идущую с полей. Потоки воды отводят в реку Грязнушка.
Болдакин отметил, что в Луговое также будет направлен дополнительный илосос и мобильная перекачивающая станция. Власти составят план противопаводковых мероприятий, которые позволят защитить село во время прохождения паводка.
По словам министра агропромышленного комплекса и сельских территорий региона Михаила Семенкина, критичных разрушений в хозяйствах Ульяновской области в связи с паводком нет. В селе Репьевка Новоспасского района утонули 600 овец. Кроме того, затоплено порядка 8 т зерна. В девяти районах зафиксированы подтопления личных подсобных хозяйств.
13 марта сообщалось о гибели коз во время паводка в Балтийском районе Саратовской области. При прохождении талых вод значительно пострадали дома и дороги.