Госдума приняла закон об ответственности за дискредитацию добровольцев – участников СВО

Госдума во вторник, 14 марта, в третьем, окончательном чтении приняла закон об административной ответственности за дискредитацию добровольцев, участвующих в специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса.

«Все, кто сегодня, рискуя своей жизнью, обеспечивает безопасность страны и граждан, защищены от провокаций и лжи», — отметил в связи с этим спикер Государственной думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Он добавил, что действия, связанные с клеветой и фейками против участвующих в боевых действиях, являются недопустимыми.

Так, за действия по дискредитации Вооруженных сил (ВС) РФ и добровольцев, которые не содержат уголовно наказуемого деяния, грозит административный штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. Штраф для должностных лиц составит от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для юридических лиц — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.Также предусмотрено наказание в виде лишения свободы до трех лет. В том случае, если фейковая информация повлекла тяжкие последствия, срок лишения свободы составит от 10 до 15 лет.

Также расширятся положения статьи об административном наказании за публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов страны и ее граждан. Теперь эта статья распространяется и на добровольцев, организации или лица, содействующие российским силам в выполнении возложенных на них задач.

В начале марта комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять поправки об ответственности за дискредитацию участников СВО на Украине.

В марте 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки, дискредитацию ВС РФ и призывы к антироссийским санкциям.

Из того закона следует, что за публичное распространение заведомо ложной информации об армии России может грозит штраф в размере от 700 тыс. до 1,5 млн рублей или в размере дохода осужденного за период до 18 месяцев. Также есть наказание в виде лишения свободы до трех лет. Уточняется, что если фейковая информация повлекла тяжкие последствия, срок лишения свободы может составить от 10 до 15 лет.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.