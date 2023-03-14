Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Балицкий сообщил об обстрелах Запорожской АЭС со стороны Киева
Общество
ФСБ уличила жителя Ставрополья в работе на спецслужбы Украины
Политика
ГД приняла закон о прекращении гражданства Украины после подачи заявления в МВД
Общество
В Херсонской области назвали напряженной обстановку на линии соприкосновения
Мир
В Кишиневе продолжились митинги с требованием оплатить счета за ЖКУ
Общество
Минпромторг передал Минобороны список приоритетных профессий по отсрочке
Политика
Путин отметил кратное повышение экономического суверенитета России
Мир
Путин заявил о давнем подогреве Западом национализма на Украине
Армия
ВКС России сбили украинский МиГ-29 в районе Красноармейска в ДНР
Мир
Болгарские земледельцы выступили против поставок зерна с Украины
Политика
Путин заявил о планах расширить федеральную программу «Чистый воздух»
Культура
В театре Ленсовета постановки с участием Боярского утверждены до мая

Эксперт оценил расширение господдержки для молодых предпринимателей

Эксперт Шедько: изменение условий господдержки для молодых бизнесменов будет способствовать росту числа малых предприятий
0
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Изменение условий господдержки для молодых бизнесменов, согласно которым теперь грант до 1 млн рублей можно получить повторно, будет способствовать росту числа малых предприятий и индивидуальных предпринимателей. Об этом рассказал «Известиям» 14 марта профессор кафедры «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько.

«Инициатива Минэкономразвития безусловно полезна и поможет молодым и социальным предпринимателям. В условиях санкций эта мера может сыграть положительную роль. Это нововведение будет способствовать росту числа малых предприятий и индивидуальных предпринимателей», — сказал профессор.

При этом, говоря про развития средних предприятий в социально-полезной экономической деятельности, эксперт уточнил, что им требуются дополнительные меры поддержки.

«Исследования показывают, что молодежь, ориентированная на ведение предпринимательской деятельности, считает эти гранты полезными, особенно в таких видах деятельности, как оптовая торговля, интернет-маркетинг, социальные проекты (социальные парикмахерские, приют для животных, народно-художественные промыслы)», — подчеркнул Шедько.

Опять в 25: молодые бизнесмены смогут получать гранты раз в три года
Какой эффект это даст и зачем нужны новые бизнес-парки

Ранее в этот день сообщалось, что предприниматели от 14 до 25 лет смогут повторно получить грант. Как следует из нового проекта приказа Минэка (есть у «Известий»), государственную поддержку можно будет получить раз в три года (ранее можно было воспользоваться однократно). Однако есть условие — успешная реализация первого гранта. Максимальная сумма господдержки будет увеличена с 500 тыс. до 1 млн рублей за счет средств регионального бюджета.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023