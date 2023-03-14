Эксперт оценил расширение господдержки для молодых предпринимателей

Изменение условий господдержки для молодых бизнесменов, согласно которым теперь грант до 1 млн рублей можно получить повторно, будет способствовать росту числа малых предприятий и индивидуальных предпринимателей. Об этом рассказал «Известиям» 14 марта профессор кафедры «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько.

«Инициатива Минэкономразвития безусловно полезна и поможет молодым и социальным предпринимателям. В условиях санкций эта мера может сыграть положительную роль. Это нововведение будет способствовать росту числа малых предприятий и индивидуальных предпринимателей», — сказал профессор.

При этом, говоря про развития средних предприятий в социально-полезной экономической деятельности, эксперт уточнил, что им требуются дополнительные меры поддержки.

«Исследования показывают, что молодежь, ориентированная на ведение предпринимательской деятельности, считает эти гранты полезными, особенно в таких видах деятельности, как оптовая торговля, интернет-маркетинг, социальные проекты (социальные парикмахерские, приют для животных, народно-художественные промыслы)», — подчеркнул Шедько.

Ранее в этот день сообщалось, что предприниматели от 14 до 25 лет смогут повторно получить грант. Как следует из нового проекта приказа Минэка (есть у «Известий»), государственную поддержку можно будет получить раз в три года (ранее можно было воспользоваться однократно). Однако есть условие — успешная реализация первого гранта. Максимальная сумма господдержки будет увеличена с 500 тыс. до 1 млн рублей за счет средств регионального бюджета.