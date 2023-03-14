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В Общественной палате указали на сложности для Трампа перед выборами в США

Член Общественной палаты РФ Данюк: Трампу будет сложно стать единственным кандидатом от республиканцев на пост президента США
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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Бывшему американскому лидеру Дональду Трампу будет сложно стать единственным кандидатом на пост президента США от Республиканской партии. Об этом 14 марта «Известиям» заявил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк.

Ранее в этот день сообщалось, что Трамп назвал своего однопартийца губернатора штата Флорида Рона Десантиса основным возможным соперником в выдвижении кандидата в президенты от республиканцев в 2024 году.

«Это логично. Дело в том, что республиканцы еще не определились со своим основным кандидатом на пост президента. И мы знаем, что трамписты не составляют большую и, главное, самую влиятельную часть Республиканской партии», — сказал Данюк.

По его мнению, слова Трампа о Десантисе являются «неким реверансом». Эксперт прогнозирует, что после возможной победы на выборах Трамп может сделать «своего главного оппонента», например, вице-президентом либо «даст ему какую-нибудь важную должность или отрасль».

«Это такие политические технологии, пиар-технологии, которые Трамп и его команда блестяще используют. А то, что Трамп будет иметь сложности, как и в прошлый раз, чтобы стать единственным кандидатом от Республиканской партии, — это безусловно», — заключил собеседник «Известий».

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Телеканал Fox News 26 февраля сообщил, что Трамп лидирует в опросе среди кандидатов от Республиканской партии на предстоящих выборах главы государства. Его готовы поддержать 43% респондентов. Второе место занимает Десантис, которому отдали предпочтение 28% опрошенных.

При этом 23 января ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, американиста Виктор Мизин рассказал «Известиям», что Десантис может стать основным кандидатом от Республиканской партии на выборах в США, обогнав на праймериз Трампа.

Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.

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