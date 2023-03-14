Дистанционное обучение ввели в школах Кузнецка из-за паводка

Особый режим работы образовательных учреждений ввели в Кузнецке (Пензенская область). Ученики и воспитанники, проживающие в зоне паводка, могут не посещать школы и детские сады.

По словам главы города Сергея Златогорского, облегченный режим касается тех территорий, которые уже отсекло паводком или имеется такой риск. Об этом пишет ИА «Пенза-пресс».

С 11 марта в связи с паводком в Пензенской области действует режим повышенной готовности. Кузнецк относится к территориям, где весеннее прохождение воды проходит тяжело. Златогорский указал, что на территории Кузнецка сосредоточилось порядка 20 млн куб. м снега, который теперь тает. По последним данным, отрезан городок Лесничество.

В Сердобске уровень воды в реке Сердобе практически достиг 6 м, ряд домовладений затопило. Для местных жителей подготовлены места для эвакуации.