Стало известно о планах сети пиццерий Papa John`s работать в России самостоятельно

Сеть пиццерий Papa John`s в России планирует отделиться от головного американского офиса и продолжить работу самостоятельно. Об этом во вторник, 14 марта, сообщает издание «Коммерсант» .

По данным источника издания на ресторанном рынке, российский владелец франшизы и международный офис с конца прошлого года не могли решить, по какому сценарию компания уйдет из России. В итоге бизнес решили не продавать полностью. Компания поменяет концепцию бренда, его описание и историю, но оставит название. При этом управлять пиццериями будет действующая команда, которую возглавляет американец Кристофер Уинн.

Американская компания Papa John`s International приостановила поддержку российского бизнеса в марте прошлого года в связи с началом спецоперации России на Украине. Однако 11 марта Кристофер Уинн заявил, что сеть пиццерий не собирается покидать российский рынок. По его словам, компания намерена и дальше поддерживать тех, «кто старается прокормить свою семью, сохранить свободу и просто быть счастливым».

Позже, в конце 2022 года, на сайте компании сменился дизайн логотипа. Имя бренда тоже стали писать на русском языке. Кроме того, владельцами доменных имен сайтов стала российская компания ООО «Комо» вместо кипрской PJ Western «4 Папас». Тем не менее, тогда в российском офисе заявили, что по-прежнему работают под международным брендом, а все нововведения направлены на защиту сайтов от мошенников.

Иностранные компании начали приостанавливать сотрудничество с Россией на фоне санкций стран Запада, которые были введены после того, как 24 февраля Москва начала операцию по защите мирного населения в Донбассе. В частности, с российского рынка ушли пивоваренный концерн Heineken, сети кофеен Starbucks, рестораны McDonald's, бренды Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Mars, шведская компания IKEA и другие. Американская корпорация Yum! Brands, работающая в сфере общепита, приостановила инвестиции и развитие в России. Корпорации принадлежат три мировых бренда — KFC, Pizza Hut и Taco Bell.