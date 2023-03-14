Уголовное дело по факту незаконной охоты на косуль возбудили в Абакане

Уголовное дело возбудили в отношении 32-летнего жителя города Абакан, которого подозревают в незаконной охоте на косуль. Об этом во вторник, 14 марта, сообщает пресс-служба ОМВД России по Ширинскому району Республики Хакасия.

Мужчину остановили в рамках оперативно-профилактического мероприятия на 231-м км автодороги Ачинск — Ужур — Шира — Троицкое. В багажнике транспортного средства правоохранители обнаружили четыре мешка с мясом. Хозяин автомобиля не смог объяснить происхождение мяса, впоследствии эксперты установили, что он перевозил разделанные туши сибирской косули. Животные были застрелены из ружья ИЖ-58.

В данный период охота на косуль запрещена. Действия нарушителя нанесли ущерб животному фонду в размере 720 тыс. рублей. Браконьера отпустили под обязательство о явке. Между тем расследование продолжается.

Ранее, 6 марта, стало известно, что в Куйбышевском районе Новосибирской области задержали двух браконьеров, которые отстреливали косуль на территории заказника. Ориентировку на злоумышленников дал инспектор по охране животного мира, который заметил на закрытой территории автомобиль Toyota. На месте стоянки обнаружились следы крови и волочения животного, впоследствии у дороги была найдена туша.