В хабаровском УМВД раскрыли подробности нападения тигра на охотника

В тигра, напавшего на 19-летнего охотника в зимовье на территории Хабаровского края, стреляли еще за несколько дней до инцидента. Об этом сообщили в региональном УМВД.

«Предварительно установлено, что краснокнижное животное было ранено до нападения на местных жителей. Не менее чем за два дня на него велась охота. Тигру были нанесены несколько огнестрельных ранений», — сказала начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Хабаровскому краю Ирина Щеголева.

Она добавила, что ущерб Российской Федерации оценен в 2,5 млн рублей.

Ранее, 14 февраля, стало известно, что краснокнижный тигр запрыгнул через окно в охотничий домик, где в тот момент было трое мужчин. Оказавшись внутри, он набросился на одного из охотников. Очевидец нападения застрелил животное, молодого человека госпитализировали.

Пострадавшего подключили к аппарату ИВЛ, поставили все необходимые вакцины. Отмечалось, что он в тяжелом состоянии. 16 февраля в краевой клинической больнице в Хабаровске прошел врачебный консилиум по дальнейшему лечению молодого человека.