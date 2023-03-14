В Запорожской области начали пересчитывать пенсии по законодательству РФ

В Запорожской области с 1 марта пенсии пересчитывают по законодательству РФ. «Известия» пообщались с местными жителями.

«Я выплатами довольна. Все-таки поддержка с самого первого дня, по 10 тыс. Сравните мои 3 тыс. за 42 года стажа. Ни в какое сравнение это, конечно, не идет. Это колоссальная поддержка», — рассказала собеседница «Известий».

Местные жители поблагодарили правительство РФ за оказанную помощь. Кроме того, один из собеседников подчеркнул, что власти Киева выплачивали ему 400 рублей, в то время как он является пострадавшим в Чернобыльской катастрофе.

«Ну на русские деньги я получаю 400 рублей в месяц — компенсацию к продуктам питания. Это ничего», — сказал он.

Местный житель отметил, что выплаты, которые предоставит правительство РФ, он планирует потратить на рыбалку.

«Начиная с 1 марта 2023 года пенсии в Запорожской области пересчитывают по российскому законодательству. Особый порядок распространен на жителей Запорожской области, постоянно проживающих на новых территориях с сентября 2022 года. То есть на момент принятия субъекта в состав Российской Федерации. На данный момент идет назначение страховых пенсий по старости, по инвалидности, по потере кормильца, а также социальных пенсий по государственно-национальному обеспечению», — сообщил замуправляющего отделением Социального фонда России Дмитрий Погорский.

С 1 марта в новых регионах России начали действовать нормы российского законодательства, касающиеся выплат социальных пособий и пенсий. Права распространяются на граждан, проживающих или ранее проживавших в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Все выплаты будут производиться в соответствии с законодательством РФ.

15 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что работа по восстановлению социальной сферы уже идет в новых регионах России, несмотря на все трудности.

Переходный период, в течение которого власти России должны урегулировать все вопросы по интеграции четырех новых регионов, продлится до 1 января 2026 года.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области 30 сентября 2022 года вошли в состав РФ по итогам референдумов, проведенных с 23 по 27 сентября.