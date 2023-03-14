В России разработана новая технология производства гибких дисплеев

Новый способ производства гибких экранов разработали ученые Санкт-Петербургского Политеха совместно с коллегами из других вузов. Технология позволяет создавать дисплеи, которые будут служить до 20 лет, и при этом они в три раза ярче, чем аналоги, используемые сегодня в большинстве складных смартфонов.

«Разработанная нами технология производства гибких полупроводниковых светодиодов дороже популярных сегодня OLED-дисплеев, однако она позволяет делать более яркие и долговечные гнущиеся экраны, что открывает возможности для ее широкого практического применения», — сказал директор Высшей инженерно-физической школы СПбПУ Иван Мухин.

Сегодня OLED-дисплеи для гаджетов делают из органических материалов. Они недороги, но их срок службы ограничен в среднем тремя годами. К тому же со временем — в течение буквально трех лет — их яркость заметно снижается.

Российские ученые предложили использовать для производства гибких дисплеев не органические материалы, а нитевидные нанокристаллы. Они имеют форму карандашей, длина которых намного превышает толщину. Вместе они образуют своеобразную щетину, каждый «волосок» которой независим от соседнего.

«Технология нитевидных нанокристаллов имеет преимущество по сравнению с существующими органическими светодиодами в увеличенной яркости и сроке эксплуатации. Эти качества позволят значительно улучшить имеющиеся решения, а стало быть, технология будет востребована многими компаниями. Высокая цена таких экранов, конечно, играет свою роль в конкурентоспособности. Однако, как показывает практика, когда технология переходит от стадии лабораторных исследований к серийному производству, себестоимость изделий значительно снижается», — отметил инженер лаборатории перспективной солнечной энергетики НИТУ МИСИС Павел Гостищев.

Результаты исследований нитевидных нанокристаллов могут привести к запуску в производство нового поколения гибких экранов, резюмировал эксперт.

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Свернуть трубочку: разработанные в России гибкие экраны прослужат 20 лет