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Экс-помощник Рейгана предупредил об угрозе столкновения РФ и США

Экс-помощник Рейгана Бандоу заявил о реальной угрозе войны между Россией и США
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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Перспектива вооруженного столкновения между Россией и США вполне реальна. Такое мнение в понедельник, 13 апреля, высказал Дуг Бандоу, бывший специальный помощник 40-го американского президента Рональда Рейгана.

«Риск конфликта с Россией реален. Хотя Вашингтон не посылал пехотные или бронетанковые дивизии, однако некоторые военные формирования на территории Украины всё же присутствуют», — отметил он в статье для 19fortyfive.

Бандоу предположил, что вопреки официальным заявлениям, участие американцев в украинском конфликте не ограничивается координацией оружейных поставок. По его словам, Штаты «демонстративно ведут опосредованную войну», в частности, оказывая содействие Киеву в организации атак на российские войска.

«Администрация [президента США Джо] Байдена осознает риск, но продолжает последовательно уступать давлению со стороны Украины и союзников, которые требуют увеличить военную помощь», — подытожил автор публикации.

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Ранее, 10 марта, американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг отметил, что ввод военного контингента НАТО на территорию Украины может спровоцировать третью мировую войну. Он посоветовал западным странам несколько раз подумать, прежде чем отправлять своих солдат на Украину.

Между тем, как написала 3 марта газета The New York Post, Байдену не удалось убедить сограждан в необходимости поддерживать Украину, в связи с чем она может стать для него очередным большим провалом. Издание отметило, что в настоящий момент лишь 48% американских граждан поддерживают идею отправки оружия Киеву.

В свою очередь, Москва неоднократно осуждала западные поставки оружия на Украину и обучение украинских военных на Западе, отмечая, что это ведет к эскалации конфликта и делает страны НАТО его участником.

Западные государства усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято на фоне обострения в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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