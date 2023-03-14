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Малоимущим предложили отменить подоходный налог при продаже жилья

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В России предложили освободить от НДФЛ, который оплачивается от продажи жилой недвижимости, малоимущие семьи, людей, нуждающихся в дорогом лечении или реабилитации, купивших жилье с помощью материнского капитала, а также многодетные семьи. Такую инициативу в кабмин, Совет Федерации и Министерство финансов направила федеральная компания «Этажи» (есть в распоряжении у «Известий»).

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Сегодня налог можно не платить спустя пять лет после покупки жилплощади (через три года, если это единственное жилье).

Идея достойна того, чтобы ее рассмотреть, сказал зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. Возможно, следует даже освободить от такого налога все семьи с детьми, которые планируют улучшать жилищные условия, считает он.

«Учитывая повышенный объем соцобязательств, который сейчас ложится на бюджеты всех уровней, новые меры поддержки должны носить явно выраженный таргетированный характер», — отметил член комитета ГД по строительству и ЖКХ от «Единой России» Александр Якубовский.

Предложение соответствует принципам адресности и учета нуждаемости, поэтому должно быть поддержано, уверен эксперт «Народного фронта» Павел Склянчук. Он добавил, что срочная продажа квартиры — скорее вынужденная мера для семей, которые оказались в тяжелом положении.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Бедность — не налог: малоимущим хотят отменить НДФЛ при продаже жилья

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