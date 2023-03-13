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Экс-советник Трампа раскритиковал Байдена за военные просчеты

Экс-советник Трампа Болтон предупредил о проблемах с нацбезопасностью США из-за Байдена
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Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
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Просчеты президента США Джо Байдена в области обороны могут привести к серьезным последствиям, так как пока Соединенные Штаты «сидят на месте и ничего не делают», Китай, Россия и Иран наращивают свои силы. Об этом заявил 12 марта экс-советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в эфире радиостанции WABC.

Кроме того, Болтон напомнил о катастрофическом промахе Байдена при выводе войск из Афганистана, что, по его словам, нанесло страшный удар по американским интересам. Также он обвинил главу Белого дома в том, что тот выделяет недостаточно средств на модернизацию американской армии.

«Из общего бюджета в $7 трлн на безопасность выделяется около $850 млрд. Сумма хоть и большая, но она меркнет по сравнению с почти 7 трлн, которые тратятся на внутренние проблемы», — заявил политик.

Болтон предупредил, что если власти США не подойдут серьезнее к политике национальной безопасности, то американцам «это здорово аукнется».

«Мы должны взять себя в руки, иначе дальше будет только хуже», — отметил он.

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Ранее, 4 марта, с критикой в адрес Байдена выступила бывший член палаты представителей американского конгресса и экс-кандидат в президенты США Тулси Габбард. Политик обвинила американского лидера в начале новой холодной войны и подталкивании США и всего мира к третьей мировой войне. Она добавила, что против тех, кто критикует администрацию президента за радикальную повестку дня, натравливают государственные службы безопасности и федеральные агентства.

В этом же месяце американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг также заявил, что чрезмерные амбиции Вашингтона представляют угрозу для всего мира.

При этом, как написала 3 марта газета The New York Post, Байдену не удалось убедить сограждан в необходимости поддерживать Украину, в связи с чем она может стать для него очередным большим провалом. Издание отметило, что в настоящий момент лишь 48% американских граждан поддерживают идею отправки оружия Киеву.

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