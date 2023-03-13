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Шульский рассказал о ходе тренировок перед боем с Сузартом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Мастер спорта России по боксу Павел Шульский рассказал в беседе с «Известиями» о том, как проходят тренировки в преддверии боя с бразильцем Данило Сузартом, которая назначена на 31 марта в Москве в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Вспоминая свои бои на кулаках из прошлого Шульский поясняет, что сейчас больше предпочитает перчатки. Он пояснил, что бои на голых кулаках являются или уделом молодых, или тех, чья карьера движется к закату. К тому же бокс, с его точки зрения, стал не только менее травматичным, но и более красивым.

«Бой на кулаках более кровавый момент. После голых кулаков у тебя минимум месяц сжимаются кулаки через боль, ты кушаешь через боль, потому что руки болят, тяжело даже вилку в руках держать. Плюс ты концентрируешь внимание, чтобы сильно не ударить и руку себе не сломать», — рассказал боец.

По словам боксера, к моменту встречи со своим бразильским оппонентом он благодаря регулярным тренировкам сможет достигнуть наилучшей формы.

«Что такое возрастной бокс, когда тебе больше 30 лет? Это когда всё время подкаты-откаты, выше-ниже. Главное — тренироваться, быть всегда в форме, стараться не бросать тренировки <…> К бою я надеюсь достигнуть пика», — сказал Шульский.

В свою очередь его тренер Виктор Пышкин убежден, что спортсмену еще многое предстоит наверстать и он не раскрыл весь свой потенциал.

«Он — не быстрый боксер, он волевой, характерный. За счет этого многим нравится. Характер у него хороший, воля хорошая. У него технические качества не очень хорошие, потому что он высокий, объемный — надо много школы бокса давать. Но за счет волевых качеств он много людей переламывал», — рассказал он.

Как признался Шульский, больше его бои смотрит мама, а не отец.

«Отец смотрит для своего личного удовольствия, не более того. А замечания обычно говорит мама. Она смотрит комментарии, смотрит полностью всё. Мама всегда будет переживать. Наверное, хочет, чтобы меньше было травм, увечий, поменьше было боев», — рассказал боксер.

Спортсмен подчеркнул, что, кроме родных, огромную поддержку оказывают те, кто смотрит бои поддерживает и искренне болеет за любимого бойца.

«Тут нас смотрят люди, пишут свои комментарии. Поэтому мы делаем бои для людей. Я чувствую каждого человека, который смотрит мои бои и за меня болеет», — заключил Шульский.

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Телеканал РЕН ТВ 31 марта проведет турнир в рамках проекта «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия». Зрители смогут увидеть в прямом эфире четыре поединка по правилам бокса.

В рамках мероприятия на ринг выйдут тяжеловес из Пятигорска Павел Шульский и боец из Бразилии Данило Сузарт. Россиянин шесть раз становился чемпионом СКФО по боксу, трижды был в числе призеров чемпионатов МВД, выполнил норматив на мастера спорта. Он продолжил карьеру, став тренером и начав выступления в поп-ММА и лигах.

Данило Сузарт начал свою профессиональную карьеру в 2018 году и на данный момент провел шесть боев, в пяти из которых одержал победу.

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