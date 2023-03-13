Инфекционист исключила возможность вспышки лихорадки денге в России

России не грозят вспышки лихорадки денге, так как здесь нет переносчиков этой вирусной инфекции, а от человека к человеку она не передается. Об этом «Известиям» 13 марта рассказала инфекционист телемедицинского сервиса «Доктис» Татьяна Когут.

По ее словам, лихорадка переносится москитами, которых нет в России. Поэтому здесь возможны только завозные случаи.

«Другое дело, что после снятия ковидных ограничений туризм в Юго-Восточную Азию активизировался, соответственно, и риск завозов этой лихорадки России, естественно, повысился. Поэтому люди, которые отправляются в эти страны, должны соблюдать меры профилактики, это в первую очередь касается индивидуальной защиты — использования репеллентов, обработка одежды инсектицидами, противомоскитные сетки в помещениях», — предупредила Когут.

Она также добавила, что завозы лихорадки денге из тропических и субтропических регионов — это совершенно не новая ситуация. А основным «поставщиком» этого заболевания являются страны Юго-Восточной Азии. Однако в последнее десятилетие наблюдается тенденция к распространению денге и на другие территории: некоторые части США, страны Центральной и Южной Америки.

Ранее в этот день глава управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Дмитрий Горяев сообщил, что трое жителей Красноярска заразились лихорадкой денге на отдыхе.

7 февраля в Роспотребнадзоре назвали минимальным риск заражения лихорадкой денге в России. Как подчеркнули в ведомстве, в России нет благоприятных условий для жизнедеятельности переносчиков этой инфекции

3 февраля жительница Татарстана, вернувшись из поездки на Шри-Ланку, узнала, что заразилась лихорадкой денге.