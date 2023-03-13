Ветер сорвал купол минарета со строящейся мечети в Уфе

Купол минарета строящейся соборной мечети упал из-за порыва ветра в Уфе. В результате инцидента никто не пострадал, сообщили в понедельник, 13 марта, в ГУ МЧС по Башкирии.

«В Уфе в результате порывистого ветра упал купол минарета мечети «Ар-Рахим». Целостность здания не нарушена, из людей никто не пострадал», — уточнили в ведомстве.

Строящееся здание располагается на проспекте Салавата Юлаева. На место выехали сотрудники управления гражданской защиты Уфы и оперативная группа МЧС. Причина произошедшего устанавливается.

На видео, которое есть в распоряжении «Известий», видно, что помимо отсутствующего купола на одном из минаретов также повреждена часть облицовки.

Всего у мечети четыре минарета высотой 74 м. На трех из них купола остались на месте. С 2016 года строительство «Ар-Рахим» в Уфе заморожено.

Ранее в понедельник республиканское управление МЧС проинформировало об усилении ветра в Башкортостане. В ведомстве предупредили, что порывы могут спровоцировать падение деревьев и разрушение строительных конструкций. Пешеходов и водителей попросили соблюдать осторожность при перемещениях по улицам. Накануне скорость ветра в республике достигала 20 м/с.