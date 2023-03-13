МЧС предупредило жителей Башкортостана о сильном ветре

В ближайшее время в Башкортостане прогнозируют усиление ветра. Об этом сообщает «МедиаКорСеть» со ссылкой на республиканское управление МЧС.

Согласно прогнозам, скорость юго-восточного ветра достигает 9–14 м/с. Порывы ветра могут спровоцировать падение деревьев и разрушение строительных конструкций. Пешеходов и водителей просят соблюдать осторожность при перемещениях по улицам.

Вечером 12 марта скорость ветра в республике достигала 20 м/с. Кроме того, после снегопадов на дороге образовалась гололедица.

12 марта в Саратовской области произошла массовая авария с участием 21 автомобиля. Причиной ДТП стали плохие погодные условия. Госпитализированы 14 человек.