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Изобрела колесо: лучшей новинкой в кино стала «Поехавшая»

Драмеди обошла недавние хиты за первые дни проката
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Фото: START
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«Поехавшая» Антона Маслова заработала в первый уикенд 134 млн рублей. Также в топ-3 остается «Нюрнберг», а «Праведника» с третьей на четвертую строчку сместили «Беспринципные в деревне». Слабо стартовали «Царевны и таинственная гостья» по мотивам популярного мультсериала — шестое место. Интерес к «Аватару» постепенно снижается, но его наработка остается самой высокой. «Известия» подводят итоги выходных в кинотеатрах России.

Идет на обгон

По данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС), посещаемость залов в стране остается на прежнем и довольно низком уровне — 1,5 млн человек за уикенд. Как сообщила «Известиям» президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова, в компании, наоборот, зафиксировали рост посещаемости.

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— Это выше на 40%, если сравнивать с аналогичным уикендом 2022 года. Просадка с 2021 и 2022 годом остается где-то на уровне 10%, а вот выручка примерно на том же уровне. Что говорит о высокой конкурентности российского кино, — рассказала Ольга Зинякова «Известиям».

Новая картина Антона Маслова заняла первое место в топ-12 ЕАИС. Первое место ей обеспечили 427 тыс. зрителей. Драмеди заработала почти 135 млн рублей, обогнав «Нюрнберг» (63,8 млн рублей) и «Беспринципных» (58 млн рублей) более чем в два раза. Лидирует картина и по количеству сеансов: ее показали почти 24 тыс. раз. Больше всех за этот уикенд. А средняя наработка на один сеанс скромная — 5,6 тыс. рублей. На один показ приходило 18 человек.

На второй строчке расположился «Нюрнберг» Николая Лебедева. Его посмотрели 203 тыс. человек — на 100 с лишним тысяч меньше, чем в первый мартовский уикенд. Число сеансов тоже снизилось — с 19,6 тыс. до 12,7 тыс. Средние сборы на показ уменьшились незначительно — с 5,2 тыс. до 4,9 тыс. А среднее количество зрителей на сеанс осталось прежним — 16 человек.

Третье место заняли «Беспринципные в деревне». В первый весенний уикенд они занимали первое место топа (с 2 по 5 марта касса составила 107 млн рублей). В минувший уикенд комедию показали 11,5 тыс. раз, и сходило на нее 159 тыс. человек. Средние сборы на сеанс немного опережают «Нюрнберг» — 5,1 тыс. По наполняемости залов «Беспринципные» уступают лидерам проката — 14 человек в среднем.

инфографика

«Праведник» покинул топ-3, заработав в минувший уикенд 45 млн рублей. При этом военная драма обгоняет тройку лидеров по среднему заработку (7 тыс. рублей) и количеству зрителей (23 человека) на один показ. Чуть выше показатели только у короткометражек, за которыми скрываются показы «Аватара 2» (по версии «Бюллетеня кинопрокатчика»). На «Праведника» сходило 147 тыс. человек, и количество сеансов составило 6,3 тыс.

Несмотря на общее снижение показателей «Нюрнберга» и «Беспринципных», Ольга Зинякова считает, что наработка у этих картин остается на уровне лидеров проката.

— «Нюрнберг» — фильм, который будет собирать долго, равно как и «Праведник», у которого наработка вообще самая большая среди лидеров. А «Беспринципные» в прямой конкуренции с «Поехавшей» — оба фильма комедийные, делят одну и ту же, по сути, женскую аудиторию, — объяснила эксперт «Известиям».

Оказались в запасе

Популярность «Чебурашки» продолжает неуклонно снижаться. Картина Дмитрия Дьяченко спустилась на одну позицию и заняла пятое место национального бокс-офиса. Фильм посмотрели 85 тыс. человек, чем обеспечили картине еще 25 млн рублей. Общие сборы картины достигли 6,685 млрд рублей. Число сеансов снизилось с 5,6 тыс. до 4,5 тыс. Среднее количество зрителей уменьшилось незначительно — с 20 до 19 человек на один показ. А наработка на сеанс продолжает держаться примерно на одном уровне — 5,5 тыс. рублей (5,8 тыс. рублей с 2 по 5 февраля).

Следом за ушастым героем идут «Царевны и таинственная гостья», расположившиеся на шестой строчке топ-12. В минувший уикенд анимационная картина по мотивам мультсериала заработала 20,3 млн рублей — меньше, чем ожидалось. По количеству зрителей «Царевны» немного уступают «Чебурашке»: их посмотрели 83 тыс. человек. А число показов у мультфильма выше — 6,6 тыс. сеансов. Средние сборы — 3 тыс. рублей. Наполняемость залов — 12 человек в среднем. Как считает Ольга Зинякова, маркетинг «Царевн» оказался чуть слабее сарафана «Чебурашки».

Еще один релиз, показавший не лучшие результаты, — эротический триллер «Эскортница», заработавший 20 млн рублей и занявший седьмую строчку рейтинга. При этом у фильма самая низкая заполняемость залов — в среднем по девять человек на показ. Как считает Ольга Зинякова, триллер уступил более расслабляющему и менее тревожному контенту, но у «Эскортницы» есть шанс укрепить позиции в следующий уикенд.

Под новой маской

Короткометражные картины продолжают оставаться в топе ЕАИС и лидировать по наработке. На восьмой позиции расположились «Три добрых дела» (12,8 млн рублей), зарабатывающие 9 тыс. рублей за показ. Следом, на девятом месте, новая короткометражка «Эскейп» (12,3 млн рублей). У нее наработка еще выше — 10,4 тыс. рублей. Обе картины также лидируют по наполняемости залов: у каждой по 25 человек. А по числу сеансов, наоборот, в самом низу — 1,4 тыс. у «Трех добрых дел» и 1,1 у «Эскейп». Как сообщал «Бюллетень кинопрокатчика», за короткометражками скрывается блокбастер от Джеймса Кэмерона «Аватар: Путь воды», который показывают зрителям в качестве предсеансового обслуживания.

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В предстоящий уикенд зрителей ждет много новинок, среди которых приключенческая драма «На солнце, вдоль рядов кукурузы», основанная на реальных событиях, мистическая комедия «Сергий против нечисти. Шабаш» и хорроры «Медея» и «Дети кукурузы».

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