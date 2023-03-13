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В Госдуму внесли поправки в законы о гостайне и выезде из России
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В Госдуму внесли поправки в законы о гостайне и выезде из России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В Государственную думу внесли поправки к законам «О государственной тайне» и «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», которые позволят устранить пробелы в существующих законах. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщил председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Он уточнил, что эта мера вызвана повышенным интересом к гостайнам РФ со стороны иностранных спецслужб в условиях проведения специальной военной операции на Украине.

«Предлагается устранить некоторые пробелы в действующих законах, связанные с допуском и доступом к государственной тайне и с ограничением права на выезд из страны граждан, осведомленных в сведениях особой важности или совершенно секретных сведениях. <...> Предложенные поправки помогут как в обеспечении государственной безопасности, так и в защите россиян от преступных посягательств зарубежных спецслужб», — сказал он журналистам.

Согласно документу, проект уточнит полномочия главы государства и правительства в части определения допуска лиц к гостайне. В том числе предполагается, что принимать решения о допуске к гостайне в отношении таких госкорпораций, как, например, «Росатом» и «Роскосмос», сможет межведомственная комиссия по гостайне. Также законопроект уточняет случаи, когда исключается добровольный порядок оформления допуска к гостайне лиц, призванных на военную службу или военные сборы.

Отказано в допуске к гостайне будет гражданам, если они или их близкие родственники имеют недвижимость за рубежом и вклады в иностранных банках. При этом граждане, ограниченные в праве на выезд за рубеж в связи с допуском к гостайне, смогут временно покинуть пределы РФ по гуманитарным обстоятельствам.

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До этого, с 1 января 2022 года, вступили в силу новые правила причисления сведений к гостайне. К ним относится информация в области военной, внешнеполитической, экономической, научно-технической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-разыскной деятельности, распространение которой потенциально может нанести ущерб интересам России.

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