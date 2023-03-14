«Олег Ефремов мог не замечать новаций, которые сам нес»

Самый счастливый день — когда открылась творческая свобода, уверен Борис Мессерер. Он не против видеозаставок в театре, но сам предпочитает более традиционные декорации. И с ностальгией вспоминает великих друзей — Битова, Аксенова, Ефремова, не забывая, впрочем, и об их ошибках. В преддверии своего 90-летия народный художник России ответил на вопросы «Известий».

«Беседовал с Рембрандтом и Веласкесом, как с живыми»

— Вы учились у совершенно разных художников — Артура Фонвизина и Александра Дейнеки. Как они на вас повлияли и какими вам запомнились?

— Дейнека оставил очень приятное впечатление, даже дружеское, хотя мы были учениками, а он педагогом. Но, признаться, Александр Александрович не очень много внимания нам уделял. Он был завкафедрой рисунка в МАРХИ. Я не могу назвать его своим учителем. Иное дело — Артур Владимирович. О нем можно говорить много. Целая жизнь была прожита с Артуром Владимировичем и его женой Натальей Осиповной. Фонвизин боготворил Рембрандта, Веласкеса и вел с ними разговор, как с живыми, хотя они жили на несколько сот лет раньше. Но в этом и была его мудрость. Только с ними он мог так откровенно и дружественно вести беседу, перешагивая время . Светлая память о Фонвизине всегда живет в моем сердце.

Фото: РИА Новости Художник-акварелист Артур Фонвизин

— Ваша творческая жизнь связана с театром, причем и драматическим, и музыкальным. Чем театр времен вашей молодости отличается от современного?

— Эта разница существует. Но она трудноформулируема. Объясню на примере Олега Ефремова, вместе с которым у меня прошла большая часть творческой жизни. Он говорил, что работает как актер по системе Станиславского, а «Современник» — продолжатель дела МХАТа. Однако ведь всё изменилось: и темп жизни, и ритмы актерской игры, и подход в целом. Ефремов же не видел разницы между актерской игрой старой мхатовской школы и современным ему существованием на сцене. И, полагаю, в этом была его ошибка. Он настолько верил в систему Станиславского и так преданно служил ей, что мог даже не замечать новаций, которые сам и нес. Так или иначе традиционная мхатовская школа всегда оставалась с ним. И как режиссеру ему был ближе театр переживания, нежели театр представления .

— В продолжение темы о современном театре хочу спросить вас о модной тенденции, связанной с использованием видеозаставок. Всё чаще в спектаклях, особенно музыкальных, используют видеопроекции либо большие экраны в качестве ключевого элемента декорации. Как вы относитесь к этому?

Народный художник России, действительный член Российской академии художеств Борис Мессерер в мастерской Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

— Да, это серьезный действенный прием, к нему надо относиться со всем уважением. Но в своей практике я редко к нему прибегаю и считаю, что декорации должны существовать проще — без этих внедрений. Но я признаю право видеозаставок на существование , вижу эту тенденцию и считаю, что молодые художники вполне вправе использовать подобные вещи. Дай Бог им удачи.

«Театр призван быть очень актуальным видом искусства»

— Мы живем в драматичное время. И сейчас с новой силой идет дискуссия о том, должен ли театр и искусство в целом реагировать на происходящие в мире события или же его задача, напротив, умиротворять людей, отвлекать их от проблем?

— Конечно, искусство должно реагировать. Театр призван быть очень актуальным видом искусства, реагирующим на все изменения нашей многострадальной жизни. Но не всегда в его силах это сделать.

Сценограф Мария Митрофанова и театральный художник, сценограф Борис Мессерер во время церемонии вручения театральной премии «Хрустальная Турандот» в Театре им. Евг. Вахтангова Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

— Вас всегда окружали великие поэты. Прежде всего, конечно, ваша супруга. Видите ли вы сегодня авторов сопоставимого масштаба? Как бы вы охарактеризовали современное состояние поэзии?

— Я не могу исчерпывающе описать современное состояние поэзии. Я меньше знаю современных поэтов, нежели тех, что были во времена моей молодости. Поэтому я не готов ответить на этот вопрос и тем более обосновать это теоретически.

— А если вспоминать ваше личное общение с писателями XX века? Кто из них произвел на вас наиболее сильное впечатление?

— Я очень любил Андрея Георгиевича Битова, Василия Павловича Аксенова. Да много было таких замечательных людей, прекрасных дружб! Был еще такой человек — Чабуа Амирэджиби. С этим грузинским писателем свела меня жизнь очень тесно. В частности, я иллюстрировал его роман «Дата Туташхиа».

«Аукционные успехи — конечно, благо»

— Сейчас творчество этой эпохи переоценивается, в том числе на Западе. Многие наши художники 1970-х имеют большой успех на зарубежных аукционах. Можно сказать, что советский нонконформизм прочно закрепился на мировом арт-рынке. Вы как к этому относитесь? Благо ли это для самого искусства?

— Конечно, благо! Тут и думать нечего. Дай бог, чтобы эта аукционная жизнь наших художников двигалась дальше и развивалась. Меня она меньше затрагивает, просто потому что зарубежные аукционисты не очень хорошо знают, что я делаю. Это уже после перестройки началось такое тесное взаимопроникновение и контакт российского и западного арт-мира. А в наше время его было меньше. Но всё равно я очень приветствую эту тенденцию.

Художник Борис Мессерер Фото: ТАСС/Александра Мудрац

— Вы отмечаете 90-летие. Позади огромный путь. Какой день из своей жизни вы сегодня вспоминаете как самый счастливый?

— Какой трудный вопрос! Пожалуй, только по молодости можно его задать (задумывается). Самый счастливый день… Может быть, когда мы построили в свое время эти мастерские и открылась творческая свобода.