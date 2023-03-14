Эксперт назвал способы подготовить автомобиль к весне

Перед весенним сезоном автомобиль требует более серьезного внимания и подготовки. Эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов рассказал, что необходимо сделать, чтобы подготовить транспортное средство к межсезонью.

Прежде всего, как отметил эксперт, весенние дожди могут быть очень интенсивными, и для обеспечения хорошей видимости дороги необходимо поменять щетки стеклоочистителя и залить сезонную «омывайку». Система кондиционирования воздуха важна для комфортного вождения в жаркие весенние дни, поэтому рекомендуется заменить салонные фильтры. Чтобы избежать перегревания двигателя, стоит проверить уровень антифриза — он не должен быть выше или ниже отметки на баке.

Профилактический осмотр автомобиля позволит избежать неприятностей в дороге, обеспечит комфортную езду в течение всего весеннего сезона. Важно проверить и тормозную систему.

«Перепады температуры, влага, соль и дорожная химия вызывают не только коррозию тормозной магистрали, но и растрескивание шлангов, манжет, направляющих. Поэтому необходима тщательная проверка на износ колодок, тормозных дисков и других деталей», — подчеркнул Соколов.

Также он отметил, что зимой аккумулятору приходится работать в сложных условиях, поэтому к весне он может уже быть изрядно изношенным. Стоит проверить уровень электролита и его зарядное состояние.

Проверка подвески автомобиля перед началом весеннего сезона является не менее важной процедурой, чем проверка тормозной системы. Износ или поломка ее элементов могут ухудшить управляемость автомобилем, а в худшем случае — вызвать аварийную ситуацию.

Необходимо также помнить о возможных ошибках при обслуживании автомобиля, которые могут возникнуть. Одной из таких является ненадлежащая проверка систем. Например, масляные, топливные и воздушные фильтры забиваются быстрее в зимний период, поскольку автомобиль работает на пределе своих возможностей. Поэтому их важно вовремя заменить.

«Поздняя замена шин, казалось бы, несерьезная ошибка. Однако если ездить по сухому асфальту на зимних, шипы в них быстро вылетят, поэтому на следующий сезон придется покупать новые. Неправильно также будет после таяния снега игнорировать посещение автомойки. После зимы на кузове оседает не только грязь в большом количестве, но и реагенты и другие химикаты, которые могут привести к ржавчине и коррозии. После посещения мойки на кузов советую нанести специальное защитное покрытие», — заключил Соколов.

20 февраля Российский союз автостраховщиков назвал регионы России, на дорогах которых больше всего автомобилей с мощными двигателями. В тройку лидеров вошли Москва, Камчатка и Ямало-Ненецкий автономный округ.