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CDPR пообещали выпустить новый патч для The Witcher 3 в ближайшее время

Патч для новой версии The Witcher 3: Wild Hunt должен выйти вечером 13 марта
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Фото: CD Projekt RED
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Патч для новой версии игры The Witcher 3: Wild Hunt выйдет вечером 13 марта. Об этом написал комьюнити-менеджер CD Projekt RED Марцин Момот в Twitter.

По его словам, патч будет выпущен в том случае, если «всё пойдет по плану». Сам вес обновления, предположительно, составит 2 ГБ для версии на персональных компьютерах, в то время как для консолей PS5 и Xbox Series он будет размером от 10 до 20 ГБ в зависимости от платформы.

Отмечается, что подробности о грядущем патче будут опубликованы в ближайшее время.

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Это не первый раз, когда CDPR выпускают патч для обновленной версии The Witcher 3, исправляя ошибки и улучшая оптимизацию игры. 19 декабря 2022 года они также выпустили обновление, в рамках которого была улучшена общая стабильность и производительность игры, а также исправлены ошибки с оверлеями GOG и Steam.

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