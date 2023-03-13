Самолет рейса Москва – Мурманск сел на запасном аэродроме Петербурга из-за метели

Самолет, летевший из Москвы в Мурманск, не смог совершить посадку в аэропорту пункта назначения из-за снегопада и ушел на запасной аэродром в Санкт-Петербург. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщили ТАСС в пресс-службе авиаузла.

По словам собеседника агентства, решение посадить самолет в Петербурге принял командир воздушного судна, несмотря на то что аэропорт Мурманска работает в обычном порядке.

«Такое решение принял командир воздушного судна, однако аэропорт Мурманска открыт и работает в штатном режиме, обеспечен необходимый коэффициент сцепления взлетно-посадочной полосы», — уточнили в пресс-службе.

В понедельник в Мурманской области наблюдается усиление ветра до 15–17 м/с. Идет снег, из-за сильной метели перекрыт участок федеральной автодороги Р-21 «Кола».

Ранее, 9 марта, самолет, который должен был лететь из Санкт-Петербурга в Ижевск, вернулся обратно в аэропорт Пулково в связи с отказом двигателя. Как сообщил источник «Известий», произошло возгорание в воздухе, предположительно, из-за попадания птицы. Пилот лайнера в разговоре с авиадиспетчером указал, что экипаж услышал три удара в область двигателя.

На борту находились 88 пассажиров, в том числе два ребенка, и четыре члена экипажа. По словам источника в авиационных службах, медицинская помощь никому не понадобилась.