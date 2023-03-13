Реклама
Прямой эфир
Мир
ЕС продлил санкции против России на полгода из-за конфликта на Украине
Политика
В Госдуму внесли поправки в законы о гостайне и выезде из России
Политика
Вершинин заявил о согласии РФ на второй тур черноморской зерновой инициативы
Мир
Шойгу назвал отношения России и КНР опорой глобальной стабильности в мире
Общество
Прокуратура Москвы проверит ведение бурильных работ над тоннелем БКЛ
Спорт
МОК призвал Британию уважать автономию спорта в вопросе допуска России
Авто
Минтранс сообщил о завершении интеграции системы «ЭРА-ГЛОНАСС»
Общество
Воробьев сообщил о круглосуточной работе дорожных служб в Подмосковье
Общество
Инфекционист исключила возможность вспышки лихорадки денге в России
Происшествия
Рабочий погиб после падения в шахту лифта в Москве
Общество
В Москве начался розыск создателя Telegram-канала «Теракт в Москва-Сити»
Авто
Водителей предупредили о риске ДТП из-за потепления

Самолет рейса Москва – Мурманск сел на запасном аэродроме Петербурга из-за метели

0
Фото: РИА Новости/Павел Львов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Самолет, летевший из Москвы в Мурманск, не смог совершить посадку в аэропорту пункта назначения из-за снегопада и ушел на запасной аэродром в Санкт-Петербург. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщили ТАСС в пресс-службе авиаузла.

По словам собеседника агентства, решение посадить самолет в Петербурге принял командир воздушного судна, несмотря на то что аэропорт Мурманска работает в обычном порядке.

«Такое решение принял командир воздушного судна, однако аэропорт Мурманска открыт и работает в штатном режиме, обеспечен необходимый коэффициент сцепления взлетно-посадочной полосы», — уточнили в пресс-службе.

В понедельник в Мурманской области наблюдается усиление ветра до 15–17 м/с. Идет снег, из-за сильной метели перекрыт участок федеральной автодороги Р-21 «Кола».

Ранее, 9 марта, самолет, который должен был лететь из Санкт-Петербурга в Ижевск, вернулся обратно в аэропорт Пулково в связи с отказом двигателя. Как сообщил источник «Известий», произошло возгорание в воздухе, предположительно, из-за попадания птицы. Пилот лайнера в разговоре с авиадиспетчером указал, что экипаж услышал три удара в область двигателя.

На борту находились 88 пассажиров, в том числе два ребенка, и четыре члена экипажа. По словам источника в авиационных службах, медицинская помощь никому не понадобилась.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023