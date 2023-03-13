Два человека погибли при столкновении легковушек в Орловской области

В Болховском районе Орловской области в результате столкновения легковых авто погибли два человека. Об этом 13 марта сообщает УГИБДД УМВД России по региону.

Авария произошла в минувшую субботу, 11 марта, на 162-м км трассы Калуга – Перемышль – Белев – Орел. По данным Госавтоинспекции, водитель Kia Sorento 1974 года рождения «нарушил правила расположения транспортных средств на проезжей части» и столкнулся с Renault Megane.

Водитель Renault, мужчина 1985 года рождения, погиб на месте до прибытия скорой помощи, пишет InfoOrel.ru. Его пассажирка 1991 года рождения скончалась в карете скорой помощи по дороге в больницу.

Водитель второй машины и его 17-летний пассажир были доставлены в медучреждение. Подростка после оказания медпомощи отпустили домой, автомобилиста госпитализировали.

12 марта в Саратовской области грузовик с прицепом спровоцировал массовое ДТП с участием 15 автомобилей. Мужчина в условиях плохой видимости допустил занос прицепа. Восемь человек были доставлены в больницы.