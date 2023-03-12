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Массовое ДТП под Саратовом спровоцировал грузовик с прицепом

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Фото: ГУ ГИБДД России по Саратовской области
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Массовое ДТП с участием 15 автомобилей на федеральной трассе Сызрань – Саратов – Волгоград спровоцировал водитель грузового автомобиля. Как рассказали 12 марта в управлении ГИБДД по Саратову, мужчина в условиях плохой видимости допустил занос автоприцепа.

«...Выехал на встречную полосу и совершил столкновение с другим грузовым автомобилем. Далее в условиях ограниченной видимости на данном участке дороги произошло еще два ДТП, в котором в общей сложности участвовало 15 машин», — рассказал представитель ведомства.

Известно, что в результате аварии восемь человек были доставлены в больницы. Сообщается, что ДТП было вызвано туманом.

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Инспекторы ГИБДД организовали объезд легкового транспорта через город Хвалынск по направлению села Алексеевка с выходом на федеральную трассу, а также перенаправили грузовой транспорт, движущийся со стороны Саратова, через город Балаково.

Ранее 12 марта сообщалось, что в Саратовской области на трассе произошла массовая авария. Отмечалось, что 14 человек, среди которых дети, были госпитализированы. ДТП произошло в 7:44 на 93-м км трассы Р-228 Саратов – Сызрань – Волгоград. Для координации деятельности служб на место происшествия выезжал прокурор Хвалынска Сергей Силаев.

26 февраля в Новгородской области произошла массовая авария с участием 25 автомобилей. Один человек погиб и 12 пострадали. ДТП произошло на участке движения в сторону Москвы. Причинами назвали снегопад и обледенение трассы.

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